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Лавров назвал появление баз США на Азовском море второй красной линией

Sergey Сегодня, 16:000Новости
Лавров назвал появление баз США на Азовском море второй красной линией
© Фото : пресс-центр операции Объединенных сил ВС Украины
Москва не будет мириться с появлением Североатлантического альянса на российских границах, заявил глава МИД Сергей Лавров, комментируя возможность вступления Украины в НАТО, передает РИА Новости.
"Мы категорически не приемлем появление прямо на наших границах Североатлантического альянса тем более с учетом того курса, которое проводит украинское руководство — и прежнее, и нынешнее. Более того, это красная линия по-настоящему", — сказал министр на пресс-конференции, посвященной итогам 2021 года.

Он отметил, что Москву не устроит и ситуация, при которой Украина останется вне военного блока, но договорится в западными странами о возведении военных объектов и создании баз на Азовском море.
"Это нам тоже неприемлемо, потому что размещение на территории наших соседей, в данном случае Украины, ударных вооружений, которые будут представлять угрозу для России, это еще одна красная линия", — добавил глава ведомства.

В среду в Брюсселе прошло заседание Совета Россия — НАТО. На встрече замглавы МИД Александр Грушко "честно, прямо, без попыток обходить углы" указал на то, что дальнейшее ухудшение ситуации в отношениях между Россией и Западом может привести к самым непредсказуемым и тяжелым последствиям для европейской безопасности.
Кремль настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении на размещение ударных средств близ российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и гарантиях нерасширения НАТО на восток.
Столтенберг на требование России заявил о желании Североатлантического альянса восстановить миссию в Москве, а также российское дипломатическое присутствие в штаб-квартире в Брюсселе. Тем не менее он высказался против идеи неприсоединения Украины к блоку.

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