Vodafone обещает что повысит качество звонков в ближайшее время



«В ближайшее время у нас появится IMS (IP Multimedia Subsystem), когда звонки тоже будут идти по каналам передачи данных, в нашем случае — через сеть LTE. Качество звонков будет на порядок выше», — рассказала гендиректор Vodafone.

Как отметила руководитель Vodafone Украина, в современных условиях голосовые звонки клиентов не являются приоритетом для операторов мобильной связи.



«Ранее локомотивом были голосовые услуги, а интернет был новым сервисом, который предоставлялся, можно сказать, бонусом. Сейчас основное направление — дата, а «голос» идет в придачу», — подчеркнула Устинова.

По мнению Ольги Устиновой, когда-то у операторов были опасения, что они потеряют трафик из-за соцсетей и мессенджеров, ведь люди стали общаться и говорить голосом именно там.

«Но когда люди что-то делают в соцсетях и мессенджерах, чьим интернетом они пользуются? У нас давно существует тарифная модель, в которой нет разницы, чем пользуется клиент: голосовыми каналами или интернетом. Мы предоставляем сервис, а как клиент его использует — это его дело. Я даже не задумываюсь, как я звоню — через голос или, например, WhatsApp. Поэтому нет, мы не рассматриваем соцсети и мессенджеры в качестве конкурентов.», — рассказала гендиректор Vodafone Украина Ольга Устинова.

Источник: Минфин

Новости Украины - Сегодня, 15:15 81 В ближайшее время у Vodafone качество звонков будет на порядок выше. Об этом рассказала генеральный директор Vodafone Украина Ольга Устинова в интервью сайту Минфин.«В ближайшее время у нас появится IMS (IP Multimedia Subsystem), когда звонки тоже будут идти по каналам передачи данных, в нашем случае — через сеть LTE. Качество звонков будет на порядок выше», — рассказала гендиректор Vodafone.Как отметила руководитель Vodafone Украина, в современных условиях голосовые звонки клиентов не являются приоритетом для операторов мобильной связи.«Ранее локомотивом были голосовые услуги, а интернет был новым сервисом, который предоставлялся, можно сказать, бонусом. Сейчас основное направление — дата, а «голос» идет в придачу», — подчеркнула Устинова.По мнению Ольги Устиновой, когда-то у операторов были опасения, что они потеряют трафик из-за соцсетей и мессенджеров, ведь люди стали общаться и говорить голосом именно там.«Но когда люди что-то делают в соцсетях и мессенджерах, чьим интернетом они пользуются? У нас давно существует тарифная модель, в которой нет разницы, чем пользуется клиент: голосовыми каналами или интернетом. Мы предоставляем сервис, а как клиент его использует — это его дело. Я даже не задумываюсь, как я звоню — через голос или, например, WhatsApp. Поэтому нет, мы не рассматриваем соцсети и мессенджеры в качестве конкурентов.», — рассказала гендиректор Vodafone Украина Ольга Устинова.Источник: МинфинНовости Украины - Сегодня, 15:15 81

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