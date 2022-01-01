Путин назначил Грызлова послом в Белоруссии

"Назначить Грызлова Бориса Вячеславовича Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Республике Белоруссия", — говорится в тексте документа.

Фото: © РИА Новости / Алексей ДружининВладимир Путин назначил Бориса Грызлова послом в Белоруссии. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации, передает РИА Новости.Комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками 22 декабря прошлого года одобрил кандидатуру Грызлова на эту должность. Он сменит Евгения Лукьянова, назначенного послом в марте. До этого, с 30 апреля 2019-го, главой дипмиссии в Минске был Дмитрий Мезенцев.С декабря 2015 года Грызлов занимал пост полномочного представителя России в Контактной группе по Украине.Награжден орденом Почета, орденами "За заслуги перед Отечеством" II и III степеней, орденом Александра Невского, медалью П. А. Столыпина II степени.