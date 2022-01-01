В Луганске предпринимателей и бизнесменов приглашают принять участие в тендерах в сфере ЖКХ



«С целью создания здоровой конкуренции, увеличения количества задействованных подрядных организаций и создания дополнительных рабочих мест Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства приглашает всех субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность в сфере проектирования и строительства, принять участие в тендерных процедурах в рамках вышеперечисленных госпрограмм», — говорится в сообщении.



В Луганске Министерство строительства и ЖКХ приглашает субъектов хозяйствования принять участие в тендерах в рамках государственных целевых программ. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.Там проинформировали, что «дан старт государственным целевым программам «Поддержание в надлежащем состоянии объектов жилого фонда и социальной сферы ЛНР на 2022-2024 годы» и «Развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства ЛНР на 2022-2024 годы».В ведомстве уточнили, что с 2022 года в реализации инвестиционных государственных программ, связанных с объектами социальной сферы, образования и культуры, заказчиком товаров, работ и услуг выступает Государственная служба единого заказчика в сфере строительства.Ознакомиться с тендерной документацией можно на официальных сайтах заказчиков: Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства, Государственной службы единого заказчика в сфере строительства, государственных унитарных предприятий «Лугансквода» и «Луганскгаз». Экономика - Сегодня, 16:30 150