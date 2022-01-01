На Украине назвали вступление в НАТО "вопросом жизни и смерти"

"Мы уже абсолютно готовы быть членом НАТО", - сказал Ермак на виртуальном мероприятии в Атлантическом совете.

Фото: © AP Photo / Efrem LukatskyУкраина готова к вступлению в НАТО, считает членство в альянсе вопросом жизни и смерти, заявил в пятницу глава офиса президента Украины Андрей Ермак, передает РИА Новости.По его словам, Киев ждет, что будут озвучены конкретные требования для членства. "Хочу повторить, что сегодня это вопрос жизни и смерти", - сказал Ермак.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.Украина после госпереворота 2014 года начала настойчиво проводить политику интеграции с Западом. На волне этих ожиданий внесены изменения в конституцию страны, закрепившие курс страны в ЕС и НАТО.