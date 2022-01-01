ФСБ объявила о разгроме хакерской группировки по просьбе США

"ФСБ России установлен полный состав преступного сообщества REvil и причастность его членов к неправомерному обороту средств платежей, осуществлено документирование противоправной деятельности. С целью реализации преступного замысла указанные лица разработали вредоносное программное обеспечение, организовали хищение денежных средств с банковских счетов иностранных граждан и их обналичивание, в том числе путем приобретения дорогостоящих товаров в Сети интернет", – говорится в сообщении ФСБ России.

Фото: © РИА Новости / ЦОС ФСБ РФВ России ликвидировали хакерскую группировку REvil, которая вымогала деньги у американцев, сообщили в Центре общественных связей ФСБ, передает радио Sputnik.Поводом для проведения операции стало обращение компетентных органов США. Группировку обвинили в атаках на зарубежные высокотехнологичные компании.Операция проводилась в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской и Липецкой областях. По 25 адресам преступников изъяли более 426 миллионов рублей, в том числе в криптовалюте, 600 тысяч долларов США, полмиллиона евро, а также технику, криптокошельки и 20 автомобилей премиум-класса.Задержанным предъявили обвинения в неправомерном обороте средств платежей. После спецоперации хакерская группировка де-факто прекратила существование, используемая в преступных целях информационная инфраструктура нейтрализована."Представители компетентных органов США о результатах проведенной операции проинформированы", – говорится в комментарии ведомства.