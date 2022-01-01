Сильный ветер в Луганске будет ночью и завтра утром



«Ночью и утром 15 января в Луганске и местами по территории региона ожидается усиление западного ветра до 18-23 м/с», — предупреждают синоптики.

Напомним, при порывах ветра свыше 14 м/с объявляется штормовое предупреждение. При ветре такой силы возможны обрывы электропроводов, рекламных щитов и веток деревьев.

Погода в Луганске - Сегодня, 18:00 69 Усиление ветра до 23 м/с ожидается местами на Луганщине ночью и утром 15 января. Об этом сообщает Луганский Центр гидрометеорологии.«Ночью и утром 15 января в Луганске и местами по территории региона ожидается усиление западного ветра до 18-23 м/с», — предупреждают синоптики.Напомним, при порывах ветра свыше 14 м/с объявляется штормовое предупреждение. При ветре такой силы возможны обрывы электропроводов, рекламных щитов и веток деревьев.Погода в Луганске - Сегодня, 18:00 69

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