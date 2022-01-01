Девять человек в течение суток 13 января стали жертвами холода



«Жертвами холода в течение суток (13 января) стали девять человек», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что максимальное количество обморожений — три — зарегистрировано в Краснодоне.

60-летняя пенсионерка пошла в гости к дочке, которой не оказалось дома. Так как женщина не взяла с собой телефон, решила подождать на улице, сидя на скамейке. Проведя там три часа, она решила пойти домой, но поняла, что не чувствует ног. Прохожие вызвали бригаду медиков, сейчас пенсионерка с обморожением и влажной гангреной стоп проходит лечение в отделении травматологии центральной многопрофильной больницы.

В этот же день еще двух жителей Краснодона — 38-летнего мужчину и 56-летнюю женщину — в состоянии сильного алкогольного опьянения обнаружили сотрудники скорой помощи. С переохлаждением и обморожением рук и ног они госпитализированы в лечебные учреждения города.

«В Ровеньках зафиксировано два случая обморожения», — проинформировали в МЧС.

Там уточнили, что пострадавшие — 46-летний мужчина без определенного места жительства и 54-летний пенсионер, проживающий в неотапливаемой летней кухне в поселке Ясеновский, также проходят лечение в больницах.

В травматологическое отделение Перевальской районной больницы с обморожением пальцев обеих кистей III-IV степени доставлена 57-летняя жительница поселка Чернухино.

«60-летний житель Красного Луча глубокой ночью не смог открыть дверной замок, который на сильном морозе заклинило. Так как было позднее время, он постеснялся попроситься на ночлег к соседям и до утра пробыл на улице. Утром мужчина сам пришел в больницу и пожаловался на боль, у него диагностировано обморожение обеих рук II-III степени. Находится в травматологическом отделении, состояние средней тяжести», — рассказали в Министерстве.

62-летнего мужчина, которого жители Антрацита обнаружили спящим на улице, доставлен в центральную многопрофильную больницу с диагнозом «обморожение пальцев обеих стоп II-III степени, общее переохлаждение». Пострадавший постоянного места жительства не имеет, употребляет спиртные напитки.

За помощью в больницу Ирмино обратился 31-летний житель города, который, будучи нетрезвым, уснул на улице, после чего потерял чувствительность стопы. Мужчина находится под наблюдением врачей, его состояние стабильное.

Погода в Луганске - Сегодня, 17:19 259 В Луганске информировали, что девять человек за минувшие сутки попали в медицинские учреждения региона с диагнозами «обморожение» и «переохлаждение». Об этом сообщила пресс-служба МЧС.«Жертвами холода в течение суток (13 января) стали девять человек», — говорится в сообщении.В ведомстве уточнили, что максимальное количество обморожений — три — зарегистрировано в Краснодоне.60-летняя пенсионерка пошла в гости к дочке, которой не оказалось дома. Так как женщина не взяла с собой телефон, решила подождать на улице, сидя на скамейке. Проведя там три часа, она решила пойти домой, но поняла, что не чувствует ног. Прохожие вызвали бригаду медиков, сейчас пенсионерка с обморожением и влажной гангреной стоп проходит лечение в отделении травматологии центральной многопрофильной больницы.В этот же день еще двух жителей Краснодона — 38-летнего мужчину и 56-летнюю женщину — в состоянии сильного алкогольного опьянения обнаружили сотрудники скорой помощи. С переохлаждением и обморожением рук и ног они госпитализированы в лечебные учреждения города.«В Ровеньках зафиксировано два случая обморожения», — проинформировали в МЧС.Там уточнили, что пострадавшие — 46-летний мужчина без определенного места жительства и 54-летний пенсионер, проживающий в неотапливаемой летней кухне в поселке Ясеновский, также проходят лечение в больницах.В травматологическое отделение Перевальской районной больницы с обморожением пальцев обеих кистей III-IV степени доставлена 57-летняя жительница поселка Чернухино.«60-летний житель Красного Луча глубокой ночью не смог открыть дверной замок, который на сильном морозе заклинило. Так как было позднее время, он постеснялся попроситься на ночлег к соседям и до утра пробыл на улице. Утром мужчина сам пришел в больницу и пожаловался на боль, у него диагностировано обморожение обеих рук II-III степени. Находится в травматологическом отделении, состояние средней тяжести», — рассказали в Министерстве.62-летнего мужчина, которого жители Антрацита обнаружили спящим на улице, доставлен в центральную многопрофильную больницу с диагнозом «обморожение пальцев обеих стоп II-III степени, общее переохлаждение». Пострадавший постоянного места жительства не имеет, употребляет спиртные напитки.За помощью в больницу Ирмино обратился 31-летний житель города, который, будучи нетрезвым, уснул на улице, после чего потерял чувствительность стопы. Мужчина находится под наблюдением врачей, его состояние стабильное.Погода в Луганске - Сегодня, 17:19 259

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