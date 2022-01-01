Минкульт Украины обвинил Россию в хакерских атаках на госсайты страны

"По результатам исследования Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности, первые данные дают основания считать, что атака была осуществлена Российской Федерацией… Целью кибератаки является психологическое давление и устрашение", - говорится в сообщении.

"Такой массовой атаки на госорганы не было давно. Предполагаем, что нынешняя связана с недавним поражением России на переговорах о будущем сотрудничестве Украины с НАТО. На днях Москва уже возобновила военные учения у границ Украины. А хакерские действия на украинские госорганы также могут являться частью этой психологической атаки на украинцев", - говорится в сообщении.

"Скрыть "российский след" должно было бы использование хакерами упоминаний о Волыни, ОУН-УПА*, Галиции, Полесье и "других исторических землях". Очевидно, что это сделано специально, чтобы бросить тень за хакерскую атаку на Польшу… Польский текст хоть и написан без ошибок, но и видно, что его писал не носитель языка. Это Центру стратегических коммуникаций подтвердили польские коллеги", - добавили в пресс-службе.

Фото: © РИА НовостиХакерская атака на правительственные сайты Украины, согласно предварительным данным, была совершена Российской Федерацией, сообщила в пятницу пресс-служба Министерства культуры и информационной политики страны, передает РИА Новости.Ранее пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко сообщил, что сайты МИД и ряда других госорганов временно не работают из-за хакерской атаки. На стартовой странице сайта министерства образования и науки сообщалось, что якобы все личные данные украинцев были загружены в общую сеть. Госспецсвязь сообщила, что утечки персональных данных из-за хакерской атаки не было, работу большинства сайтов уже восстановили. По данным ведомства, госсайты в стране подверглись самой мощной атаке за последние четыре года.По данным пресс-службы, Центр стратегических коммуникаций и безопасности исследовал информационную сторону хакерской атаки.В министерстве также обратили внимание, что сначала информация появилась в соцсетях, далее ее активно распространяли российские издания, и только утром подхватили украинские СМИ.Отношения Москвы и Киева ухудшились после воссоединения Крыма с Россией и на фоне вооруженного конфликта в Донбассе. Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела государства, а в январе 2015 года официально объявили ее "страной-агрессором". РФ неоднократно подчеркивала, что не участвует во внутриукраинском конфликте и не является субъектом минских соглашений.*Организация признана экстремистской и запрещена в России.