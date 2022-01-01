Украину предупредили о потере территорий в случае вступления в НАТО

"Если мы становимся частью России, мы критически усиливаем Россию. Если мы становимся частью Запада, мы критически усиливаем Запад", — сказал он.

"Как только нас пытаются положить в одну корзину, с другой стороны кричат: "Нет-нет, давайте чуть-чуть отрубим себе, чтобы равнозначно разложить. Нам отдайте половинку или треть". И это исторически разделить – нас уже много раз делили из-за этого", — продолжил политолог.

Фото: © РИА Новости / СтрингерУкраину ждет потеря территорий, если она вступит в НАТО, и единственный способ сохраниться для страны в ее нынешнем виде — нейтралитет, заявил в эфире канала "Наш" политолог Руслан Бортник, передает РИА Новости.Эксперт заявил, что Украина — слишком большая страна, которая способна кардинально изменить геополитический расклад между Россией и Западом.Бортник призвал киевские власти "никуда не идти", а провозгласить внеблоковый статус и придерживаться его.По его мнению, Украине следует "уйти внутрь себя" и быть самодостаточными. При этом Бортник заявил о необходимости экономически интегрироваться с Западом и сохранить российский рынок для своей продукции."Не дай Бог у нас появится реальный шанс присоединения к НАТО", — заключил эксперт.