Украина предложила трехсторонний виртуальный саммит с Россией и США

"Мы считаем, что можно было бы проработать трехстороннюю встречу, может быть, видеоконференцию", — сказал Ермак на мероприятии в "Атлантическом совете".

Фото: © Fotolia / LevКиев предложил провести трехсторонний виртуальный саммит с участием России и США, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак, передает РИА Новости.Украинская сторона ждет реакцию России, отметил он, добавив, что "американские партнеры высказали глубокий интерес".Как сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, предложений о трехстороннем саммите от американской стороны не поступало.Украинская сторона ранее не раз озвучивала идею привлечь США к переговорам с Россией. Президент Владимир Зеленский также заявлял о желании пообщаться с Владимиром Путиным "в любом формате". В ответ пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркивал, что любой диалог должен быть "понятен, подготовлен, и ориентирован на достижение конкретного результата".Как ранее отмечал глава МИД России Сергей Лавров, НАТО наращивает поставки вооружений на Украину, где возросло число западных инструкторов, По мнению дипломата, это может спровоцировать украинские власти "на военные авантюры", что создает прямую угрозу безопасности России. Владимир Путин ранее подчеркивал, что дальнейшее расширение НАТО на восток и размещение на украинской территории и в сопредельных с Россией странах наступательных вооружений — это красные линии для Москвы.В этом ключе украинской вопрос поднимался в том числе на серии консультаций с США и НАТО, которые прошли на этой неделе. Так, Кремль настаивал на прекращении военного сотрудничества альянса с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении на размещение ударных средств близ российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и гарантиях нерасширения НАТО на восток. При этом генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг высказался против идеи неприсоединения Украины к блоку.