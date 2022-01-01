В Луганске сегодня мокрый снег, гололед, сильный порывистый ветер. Температура чуть выше нуля



«15 января на территории Луганщины будет облачно, местами снег, мокрый снег, гололедные отложения, на дорогах гололедица; ветер западный 9-14 м/с, утром порывы до 18-23 м/с. Температура воздуха днем — плюс 1 градус», — прогнозируют синоптики.

По предварительному прогнозу, в ближайшие дни ожидаются холодная и ветреная погода и колебания температурного фона, местами пройдет снег. Погода в Луганске - Сегодня, 06:00 78 Температура воздуха в Луганске днем 15 января будет около 1 градуса тепла, местами пройдет мокрый снег. Об этом сообщает Луганский Центр гидрометеорологии.«15 января на территории Луганщины будет облачно, местами снег, мокрый снег, гололедные отложения, на дорогах гололедица; ветер западный 9-14 м/с, утром порывы до 18-23 м/с. Температура воздуха днем — плюс 1 градус», — прогнозируют синоптики.По предварительному прогнозу, в ближайшие дни ожидаются холодная и ветреная погода и колебания температурного фона, местами пройдет снег. Погода в Луганске - Сегодня, 06:00 78

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