В «Лугакоме» объяснили, отчего скорость мобильного интернета такая низкая

«Обращаю внимание абонентов «Лугакома», что возможность тестировать 4G (LTE) доступна только абонентам ООО «ЛТК» (имеющим) тарифные планы «Оптимальный», «Оптимальный+", «Все включено», — заявил Егоров.Он уточнил, что у абонентов тарифного плана «Народный» «может отображаться сеть