В «Лугакоме» объяснили, отчего скорость мобильного интернета такая низкая
В колл-центр оператора мобильной связи «Лугаком» поступает большое количество обращений от абонентов «по поводу работы сети 4G и низкой скорости интернета на тарифном плане «Народный». Разъяснения дал зам гендиректора предприятия «Луганские коммуникации» Эдуард Егоров. Об этом сообщила пресс-служба луганского оператора мобильной связи «Лугаком».
«Обращаю внимание абонентов «Лугакома», что возможность тестировать 4G (LTE) доступна только абонентам ООО «ЛТК» (имеющим) тарифные планы «Оптимальный», «Оптимальный+", «Все включено», — заявил Егоров.
Он уточнил, что у абонентов тарифного плана «Народный» «может отображаться сеть
4G,
LTE,
Н,
Н+,
G+,
Е,
однако скорость мобильного интернета ограничена 128 Кбит в секунду».
Егоров проинформировал, что в настоящее время сеть 4G в тестовом режиме работает в Луганске только в районе республиканской клинической больницы и в районе бывшего Ворошиловградского высшего военного авиационного училища штурманов. А так же в Краснодоне. Кроме того, планируется, что сеть стандарта 4G в ближайшее время появится в Алчевске и Свердловске, где «будет работать в тестовом режиме до конца февраля 2022 года».
Ранее Егоров подчеркнул, что «Лугаком» в ближайшее время не планирует изменения тарифов. Удобный город - Сегодня, 07:00 1690
«Обращаю внимание абонентов «Лугакома», что возможность тестировать 4G (LTE) доступна только абонентам ООО «ЛТК» (имеющим) тарифные планы «Оптимальный», «Оптимальный+", «Все включено», — заявил Егоров.
Он уточнил, что у абонентов тарифного плана «Народный» «может отображаться сеть
4G,
LTE,
Н,
Н+,
G+,
Е,
однако скорость мобильного интернета ограничена 128 Кбит в секунду».
Егоров проинформировал, что в настоящее время сеть 4G в тестовом режиме работает в Луганске только в районе республиканской клинической больницы и в районе бывшего Ворошиловградского высшего военного авиационного училища штурманов. А так же в Краснодоне. Кроме того, планируется, что сеть стандарта 4G в ближайшее время появится в Алчевске и Свердловске, где «будет работать в тестовом режиме до конца февраля 2022 года».
Ранее Егоров подчеркнул, что «Лугаком» в ближайшее время не планирует изменения тарифов. Удобный город - Сегодня, 07:00 1690
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