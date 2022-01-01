NYT: лицемерие США стало очевидным в диалоге с Москвой

"США проводят политику "сфер влияния" в своем полушарии уже почти 200 лет, еще с тех пор как президент Джеймс Монро в седьмом ежегодном послании конгрессу заявил, что Соединенные Штаты "должны рассматривать любые попытки" иностранных держав "распространить свое влияние на любую часть этого полушария как опасные посягательства на наш мир и безопасность", — отметил Бейнарт.

"Вспомните эмбарго Вашингтона против Кубы, длящееся многие десятилетия. Официальные лица США могут заявлять, что цель эмбарго — продвижение демократии, но практически любое второе правительство в мире, включая демократические, рассматривает его как акт политического запугивания", — заявил журналист.

"Мексика, чья протяженная граница с Соединенными Штатами напоминает близость Украины к России, может публично не соглашаться с внешней политикой США, но она не может присоединиться к военному союзу с противниками США. Невозможно представить, чтобы мексиканское правительство пригласило российские или китайские войска на свою сторону реки Рио-Гранде", — уверен автор.

Фото: © РИА Новости / Алексей ВитвицкийПодход США к внешней политике всегда строился на принципах сфер влияния, однако США предпочитают осуждать другие страны, которые придерживаются тех же принципов ради собственной безопасности. Об этом заявил автор американской газеты The New York Times, передает РИА Новости.Журналист Питер Бейнарт обвинил американских политиков в лицемерии, поскольку на фоне переговоров с Москвой по гарантиям безопасности Штаты все еще соблюдают так называемую "доктрину Монро".Также автор напомнил, что чиновники прошлой администрации Белого дома часто ссылались на доктрину Монро, считая ее актуальной в наше время, а люди Джо Байдена не стремятся прекратить экономическое принуждение находящихся в сфере интересов США стран.В контексте переговоров по гарантиям безопасности с Москвой, а также урегулирования украинского кризиса Бейнарт сравнил близость Украины к России с отношениями США и Мексики.При этом Бейнарт заявил, что США и Евросоюз не имеют реальной возможности каким-либо образом снизить влияние России на постсоветском пространстве."Высшими приоритетами Америки должны быть предотвращение более масштабной войны и обеспечение того, чтобы Украина оставалась свободным обществом внутри себя. И нам стоит проглотить сделку, которая молчаливо признает право вето России на военные союзы Украины, для того, чтобы добиться этих приоритетов, поскольку на практике Россия уже обладает этим правом вето", — резюмировал он.