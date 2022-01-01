Посольство России ответило на заявления США о сроках "вторжения" на Украину

"Причем повторяется один и тот же сценарий: идет "вброс" сенсации, которая затем, многократно повторенная прессой, превращается в главный инфоповод", — указали авторы поста.

Фото: © РИА Новости / Михаил ТургиевПосольство России в Вашингтоне назвало вбросом и информационным давлением заявления Белого дома о сроках российского "вторжения" на Украину, передает РИА Новости.Сотрудники дипмиссии в заявлении на ее странице в Facebook отметили, что американские власти "уже в деталях описывают сценарии подобных провокаций, называют даты эвентуального начала "операций", не приводя никаких доказательств.Дипломаты подчеркнули, что такая постановка вопроса "подтверждает непрекращающееся информационное давление" на Россию.Ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки, не представив каких-либо доказательств, заявила, что США определили сроки "вторжения" России на Украину, вероятно, по "сфабрикованному поводу". Аналогичное высказывание о том, что Москва ищет повод для таких действий, сделал также спикер Пентагона Джон Кирби.Российские дипломаты призвали США к предметной работе по гарантиям безопасности на основе предложенных проектов договоров и подчеркнули, что "Москва выступает за дипломатическое решение всех международных проблем".