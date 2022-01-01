Посольство России ответило на заявления США о сроках "вторжения" на Украину
Посольство России в Вашингтоне назвало вбросом и информационным давлением заявления Белого дома о сроках российского "вторжения" на Украину, передает РИА Новости.
Сотрудники дипмиссии в заявлении на ее странице в Facebook отметили, что американские власти "уже в деталях описывают сценарии подобных провокаций, называют даты эвентуального начала "операций", не приводя никаких доказательств.
Дипломаты подчеркнули, что такая постановка вопроса "подтверждает непрекращающееся информационное давление" на Россию.
"Причем повторяется один и тот же сценарий: идет "вброс" сенсации, которая затем, многократно повторенная прессой, превращается в главный инфоповод", — указали авторы поста.
Ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки, не представив каких-либо доказательств, заявила, что США определили сроки "вторжения" России на Украину, вероятно, по "сфабрикованному поводу". Аналогичное высказывание о том, что Москва ищет повод для таких действий, сделал также спикер Пентагона Джон Кирби.
Российские дипломаты призвали США к предметной работе по гарантиям безопасности на основе предложенных проектов договоров и подчеркнули, что "Москва выступает за дипломатическое решение всех международных проблем".
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