В понедельник в трех районах Луганска отключат свет
Электроснабжение по некоторым адресам Жовтневого, Ленинского и Каменнобродского районов Луганска 17 января будет временно отсутствовать из-за ремонта ЛЭП. Об этом сообщают в администрации города.
В Жовтневом районе без электричества временно останутся:
квартал Волкова, 1, 1б, 2, 3, 4.
В Ленинском районе будут обесточены дома по адресам:
улица Авангардная, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24;
улица Булгакова, 4, 10, 18, 19;
улица Дарвина, 6, 8, 17, 19, 21, 23, 24, 33, 32, 36, 56, 66;
улица Мельникова, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30;
улица Ольховая, 8;
улица Отрадная, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 16, 17;
улица Пастернака, 10;
улица 45-летия Победы, 109, 115, 123;
улица Пришвина, 1, 3;
улица Проселочная, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 56, 58, 60, 64;
улица Сахарова, 18;
улица Энтузиастов, 38, 44, 46, 52.
В Каменнобродском районе электроснабжение будет отсутствовать по таким адресам:
улица Виноградная, 1-100;
переулок Военкоматский, 4-35, 21, 21 г;
переулок Индустриальный, 18-42а, 25-43, 47-69;
улица Перекопская, 114-128б, 117-133, 80, 85;
улица 10-я Продольная, 1-49;
улица Тракторная, 1-52а;
улица Хабаровская, 1-42;
улица Коминтерна, 24-58, 39-63а;
переулок Краснофлотский, 12-31, 6-59;
улица Курская, 2-14;
улица Рылеева, 107;
улица 1-я Ползунова, 2-12, 13-23, 14-26, 25-51;
улица 2-я Ползунова, 2-8а, 1-3, 10-36, 5-23, 38-40.
Удобный город - Сегодня, 11:00 87
В Жовтневом районе без электричества временно останутся:
квартал Волкова, 1, 1б, 2, 3, 4.
В Ленинском районе будут обесточены дома по адресам:
улица Авангардная, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24;
улица Булгакова, 4, 10, 18, 19;
улица Дарвина, 6, 8, 17, 19, 21, 23, 24, 33, 32, 36, 56, 66;
улица Мельникова, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30;
улица Ольховая, 8;
улица Отрадная, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 16, 17;
улица Пастернака, 10;
улица 45-летия Победы, 109, 115, 123;
улица Пришвина, 1, 3;
улица Проселочная, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 56, 58, 60, 64;
улица Сахарова, 18;
улица Энтузиастов, 38, 44, 46, 52.
В Каменнобродском районе электроснабжение будет отсутствовать по таким адресам:
улица Виноградная, 1-100;
переулок Военкоматский, 4-35, 21, 21 г;
переулок Индустриальный, 18-42а, 25-43, 47-69;
улица Перекопская, 114-128б, 117-133, 80, 85;
улица 10-я Продольная, 1-49;
улица Тракторная, 1-52а;
улица Хабаровская, 1-42;
улица Коминтерна, 24-58, 39-63а;
переулок Краснофлотский, 12-31, 6-59;
улица Курская, 2-14;
улица Рылеева, 107;
улица 1-я Ползунова, 2-12, 13-23, 14-26, 25-51;
улица 2-я Ползунова, 2-8а, 1-3, 10-36, 5-23, 38-40.
Удобный город - Сегодня, 11:00 87
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