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Зеленский предложил провести встречу трех президентов: США, Украины и РФ. В Москве не в курсе

bot Сегодня, 13:0031Новости
Зеленский предложил провести встречу трех президентов: США, Украины и РФ. В Москве не в курсе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предложений о проведении трехстороннего саммита США-Украина-РФ не поступало. Ранее такой формат встречи преложил украинский лидер Владимир Зеленский.
Об этом сообщает «РИА Новости«.
«Нет. Пока ничего не поступало», — сказал изданию Песков, отвечая на вопрос о том, поступили ли предложения от США о проведении трехстороннего саммита на высшем уровне.
При этом источник агентства в Москве заявил, что Украина, предлагая провести трехсторонний саммит на высшем уровне, не обозначила вопросы для обсуждения.
Ранее СМИ сообщили, что Владимир Зеленский предложил президенту США Джо Байдену организовать трехсторонние переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.
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