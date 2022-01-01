Зеленский предложил провести встречу трех президентов: США, Украины и РФ. В Москве не в курсе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предложений о проведении трехстороннего саммита США-Украина-РФ не поступало. Ранее такой формат встречи преложил украинский лидер Владимир Зеленский.Об этом сообщает «РИА Новости«.«Нет. Пока ничего не поступало», — сказал изданию Песков, отвечая на вопрос о том, поступили ли предложения от США о проведении трехстороннего саммита на высшем уровне.При этом источник агентства в Москве заявил, что Украина, предлагая провести трехсторонний саммит на высшем уровне, не обозначила вопросы для обсуждения.Ранее СМИ сообщили, что Владимир Зеленский предложил президенту США Джо Байдену организовать трехсторонние переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.Новости в Мире - Сегодня, 11:45 69