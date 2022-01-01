Как теперь получить прописку. В Украине кардинально изменили процедуру регистрации места жительства



Как сообщает Координационный центр по предоставлению правовой помощи, теперь украинцы имеют возможность выбирать между двумя способами предоставления информации о месте жительства — декларированием или регистрацией места жительства.

Отличие:

декларирование места жительства лица — уведомление лицом органа регистрации об адресе своего места жительства путем предоставления декларации о месте жительства в электронной форме с использованием Единого государственного веб-портала электронных услуг с последующим внесением такой информации в реестр территориальной общины;

регистрация места жительства лица — внесение по заявлению о регистрации места жительства, поданному лицом в бумажной форме, в реестр территориальной общины информации о месте жительства человека.

Граждане Украины, которые проживают на территории Украины, а также иностранцы или лица без гражданства, которые на законных основаниях постоянно или временно проживают на территории Украины, обязаны в течение 30 календарных дней после прибытия на новое место жительства задекларировать или зарегистрировать его.

Место жительства новорожденного ребенка родители должны зарегистрировать или задекларировать в течение 3 месяцев со дня государственной регистрации его рождения.



Ребенок в возрасте от 14 до 18 лет самостоятельно декларирует место своего проживания по месту жительства его родителей или других законных представителей или одного из них без предоставления согласия такими лицами. Если такие лица декларируют другое место жительства, то должно быть согласие от родителей или законных представителей, что подтверждается электронной подписью.

Дети, достигшие 14 лет, регистрируют или декларируют свое местожительство только при наличии паспорта.

Как получить онлайн-услугу:

подать в электронной форме декларацию и сведения об уплате административного сбора. В случае, когда лицо не является владельцем (совладельцем) жилья, по адресу которого декларируется место ее проживания, оно осуществляется по согласию собственника (сособственников) жилья, уполномоченного лица жилья, что предоставляется в электронной форме средствами Единого государственного веб-портала электронных услуг и указывается в декларации о местожительстве во время ее формирования.

Заявление о снятии с места регистрации может подаваться как в письменной, так и в электронной форме. Обязательно к заявлению подаются необходимый перечень документов (в случае подачи в письменной форме) и подтверждение уплаты административного сбора. Для детей в возрасте от 14 до 18 лет требуется согласие родителей или законных представителей.

Согласно Закону, в реестр территориальной общины вносятся сведения о воинском учете (отдельный номер записи в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов (при наличии) или сведения, указанные в военно-учетном документе в соответствии с перечнем, установленным Кабинетом Министров Украины.

Это дает возможность сняться с предыдущего места регистрации и зарегистрироваться на новом, не посещая при этом военкомат. Новости Украины - Сегодня, 11:33 161 С 1 декабря 2021 года вступил в силу Закон Украины «О предоставлении публичных (электронных публичных) услуг по декларированию и регистрации места жительства в Украине». Закон призван упростить процедуру регистрации места жительства, поскольку он отменяет проставление штампов в паспортах, бумажные приложения к ID-карте и личные посещения военкоматов.Как сообщает Координационный центр по предоставлению правовой помощи, теперь украинцы имеют возможность выбирать между двумя способами предоставления информации о месте жительства — декларированием или регистрацией места жительства.Отличие:декларирование места жительства лица — уведомление лицом органа регистрации об адресе своего места жительства путем предоставления декларации о месте жительства в электронной форме с использованием Единого государственного веб-портала электронных услуг с последующим внесением такой информации в реестр территориальной общины;регистрация места жительства лица — внесение по заявлению о регистрации места жительства, поданному лицом в бумажной форме, в реестр территориальной общины информации о месте жительства человека.Граждане Украины, которые проживают на территории Украины, а также иностранцы или лица без гражданства, которые на законных основаниях постоянно или временно проживают на территории Украины, обязаны в течение 30 календарных дней после прибытия на новое место жительства задекларировать или зарегистрировать его.Место жительства новорожденного ребенка родители должны зарегистрировать или задекларировать в течение 3 месяцев со дня государственной регистрации его рождения.Ребенок в возрасте от 14 до 18 лет самостоятельно декларирует место своего проживания по месту жительства его родителей или других законных представителей или одного из них без предоставления согласия такими лицами. Если такие лица декларируют другое место жительства, то должно быть согласие от родителей или законных представителей, что подтверждается электронной подписью.Дети, достигшие 14 лет, регистрируют или декларируют свое местожительство только при наличии паспорта.Как получить онлайн-услугу:подать в электронной форме декларацию и сведения об уплате административного сбора. В случае, когда лицо не является владельцем (совладельцем) жилья, по адресу которого декларируется место ее проживания, оно осуществляется по согласию собственника (сособственников) жилья, уполномоченного лица жилья, что предоставляется в электронной форме средствами Единого государственного веб-портала электронных услуг и указывается в декларации о местожительстве во время ее формирования.Заявление о снятии с места регистрации может подаваться как в письменной, так и в электронной форме. Обязательно к заявлению подаются необходимый перечень документов (в случае подачи в письменной форме) и подтверждение уплаты административного сбора. Для детей в возрасте от 14 до 18 лет требуется согласие родителей или законных представителей.Согласно Закону, в реестр территориальной общины вносятся сведения о воинском учете (отдельный номер записи в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов (при наличии) или сведения, указанные в военно-учетном документе в соответствии с перечнем, установленным Кабинетом Министров Украины.Это дает возможность сняться с предыдущего места регистрации и зарегистрироваться на новом, не посещая при этом военкомат. Новости Украины - Сегодня, 11:33 161

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