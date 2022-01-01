Из-за сбоя в электросети на Луганщине опять проблемы с подачей воды



«В связи с выходом из строя скважин Лобачевского водозабора, питающих Новосветловскую насосную станцию 2-го подъема (из-за перепадов напряжения в сети), с 01:00 15 января прекращена подача воды потребителям в Молодогвардейске, Суходольске (частично), в поселки Краснодонского района и сокращена подача воды в Свердловск на 15% до устранения аварийной ситуации», — говорится в сообщении.



Выход из строя скважин водозабора вследствие перепадов напряжения в сети привел к прекращению подачи воды в Молодогвардейск, Суходольск и сокращению водоснабжения Свердловска. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.Удобный город - Сегодня, 11:11 124