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Из-за сбоя в электросети на Луганщине опять проблемы с подачей воды

bot Сегодня, 13:0031Новости
Из-за сбоя в электросети на Луганщине опять проблемы с подачей воды
Выход из строя скважин водозабора вследствие перепадов напряжения в сети привел к прекращению подачи воды в Молодогвардейск, Суходольск и сокращению водоснабжения Свердловска. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

«В связи с выходом из строя скважин Лобачевского водозабора, питающих Новосветловскую насосную станцию 2-го подъема (из-за перепадов напряжения в сети), с 01:00 15 января прекращена подача воды потребителям в Молодогвардейске, Суходольске (частично), в поселки Краснодонского района и сокращена подача воды в Свердловск на 15% до устранения аварийной ситуации», — говорится в сообщении.
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