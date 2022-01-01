Forbes включил девочку из России в десятку самых высокооплачиваемых блогеров в мире

«Семилетняя девочка, иммигрировавшая из России вместе с родителями, набрала 87,5 млн подписчиков на своём канале Like Nasty, где она ведёт хронику своей жизни», — говорится в сообщении.

Фото: Instagram / © likenastyaИздание Forbes включило девочку из России Анастасию Радзинскую в десятку самых высокооплачиваемых блогеров в мире. По информации журнала, семилетняя россиянка, ведущая собственный канал на YouTube, за 2021 год заработала $28 млн и заняла шестую строчку рейтинга, передает RT.Первую строчку занимает блогер Джеймс Дональдсон (MrBeast), его годовой заработок составил $54 млн. На втором месте рейтинга — видеоблогер Джейк Пол ($45 млн), на третьем — Марк Фишбах (Markiplier) с $38 млн.