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МЧС в Луганске только что объявило штормовое предупреждение

verter Сегодня, 14:300Новости
МЧС в Луганске только что объявило штормовое предупреждение
Усиление ветра до 20 м/с и гололедные отложения сохранятся местами в Луганске и регионе 15 января. Об этом сообщили в МЧС.

«Днем 15 января в Луганске и местами по территории Луганщины сохранятся порывы ветра до 15-20 м/с. Днем и вечером 15 января местами по территории региона сохранятся гололедные отложения», — предупреждают синоптики.

Напомним, что при порывах ветра свыше 14 м/с Центром гидрометеорологии объявляется штормовое предупреждение. Погода в Луганске - Сегодня, 13:05 111

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