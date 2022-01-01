МЧС в Луганске только что объявило штормовое предупреждение



«Днем 15 января в Луганске и местами по территории Луганщины сохранятся порывы ветра до 15-20 м/с. Днем и вечером 15 января местами по территории региона сохранятся гололедные отложения», — предупреждают синоптики.



Усиление ветра до 20 м/с и гололедные отложения сохранятся местами в Луганске и регионе 15 января. Об этом сообщили в МЧС.Напомним, что при порывах ветра свыше 14 м/с Центром гидрометеорологии объявляется штормовое предупреждение. Погода в Луганске - Сегодня, 13:05 111