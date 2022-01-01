Пассажиропоток через КПВВ «Станица Луганская» резко увеличился
За неделю через КПВВ на Донбассе в обе стороны проследовало 13 281 человек. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.
Ежедневно пропуск через линию разграничения осуществляется только в «Станице Луганской». За неделю интенсивность пересечения линии разграничения здесь увеличилась на 38% и вышла на среднестатистический уровень последних недель в прошлом году. Всего за указанный период через этот пункт пропуска прошло 6722 человека.
В том числе:
в сторону Луганска направилось 6088 человек,
на контролируемую Украиной территорию прошло 6634 человека.
Через дорожный коридор «Новотроицкое — Еленовка» осуществляется пропуск только отдельных граждан дважды в неделю — в понедельник и пятницу. В эти дни линию разграничения в контрольном пункте пересекли 559 человек и 101 транспортное средство.
В том числе:
в сторону Донецка проследовало 275 человек и 53 транспортных средства
на подконтрольную Украине территорию направилось 284 человека и 48 транспортных средств
В Госпогранслужбе напомнили, что постановлением Кабинета Министров Украины от 29 декабря 2021 г. №1407, отменено требование самоизоляции для лиц, выезжающих с неподконтрольной территории через КПВВ. Так, при пересечении КПВВ на линии разграничения гражданам не нужно проходить обязательную самоизоляцию и устанавливать мобильное приложение «Вдома». Новости Региона - Сегодня, 12:45 222
Ежедневно пропуск через линию разграничения осуществляется только в «Станице Луганской». За неделю интенсивность пересечения линии разграничения здесь увеличилась на 38% и вышла на среднестатистический уровень последних недель в прошлом году. Всего за указанный период через этот пункт пропуска прошло 6722 человека.
В том числе:
в сторону Луганска направилось 6088 человек,
на контролируемую Украиной территорию прошло 6634 человека.
Через дорожный коридор «Новотроицкое — Еленовка» осуществляется пропуск только отдельных граждан дважды в неделю — в понедельник и пятницу. В эти дни линию разграничения в контрольном пункте пересекли 559 человек и 101 транспортное средство.
В том числе:
в сторону Донецка проследовало 275 человек и 53 транспортных средства
на подконтрольную Украине территорию направилось 284 человека и 48 транспортных средств
В Госпогранслужбе напомнили, что постановлением Кабинета Министров Украины от 29 декабря 2021 г. №1407, отменено требование самоизоляции для лиц, выезжающих с неподконтрольной территории через КПВВ. Так, при пересечении КПВВ на линии разграничения гражданам не нужно проходить обязательную самоизоляцию и устанавливать мобильное приложение «Вдома». Новости Региона - Сегодня, 12:45 222
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