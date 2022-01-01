Как клиентам Ощадбанка обойти финмониторинг и избежать блокировки карт
В Украине блокировка карт Ощадбанка и других банков уже стала неприятным, но обыденным процессом. Клиенты массово жалуются, что им заблокировали карту, и они не могут пользоваться своими деньгами. Однако финмониторинг можно пройти «безболезненно», если знать какие денежные переводы и в каком размере нельзя делать самим и нельзя получать.
В случае блокировки карты банк требует у клиента доказать законность происхождения денег, поступивших ему на карту. Если даже он это докажет, то придется потратить немало времени и сил, прежде чем карту разблокируют.
Поэтому нужно знать случаи, в которых вашу карту могут заблокировать и постараться избегать их.
Если сумма денежного перевода на карту превышает 5000 гривен, то банк должен идентифицировать плательщика, который сделал вам перевод. При этом, если перевод сделан не с карты на карту, а через терминал, то идентифицировать плательщика невозможно.
Некоторые плательщики пытаются схитрить и не переводят свыше 5000 гривен, однако при этом делают несколько переводов подряд. Система финмониторинга, конечно, также отследит такую серию платежей и непременно заблокирует карту.
У каждого банка есть свои нюансы в системах финмониторинга. И то, что, например, проходит в ПриватБанке, не пройдет в Ощадбанке, и наоборот.
При этом есть платежи, на которые блокировка не распространяется. Финмониторинг не блокирует карту, если клиент осуществляет:
оплату коммунальных услуг, оплату налогов, штрафов и других сборов;
оплату кредита на сумму до 30 тысяч гривен;
переводы, которыми оплачиваются товары и услуги, если номер карты сопровождает перевод;
все наличные переводы в Украине в пределах 5000 грн;
снятие средств с личного счета.
Источник: Today.ua Школа выживания - Сегодня, 13:33 144
В случае блокировки карты банк требует у клиента доказать законность происхождения денег, поступивших ему на карту. Если даже он это докажет, то придется потратить немало времени и сил, прежде чем карту разблокируют.
Поэтому нужно знать случаи, в которых вашу карту могут заблокировать и постараться избегать их.
Если сумма денежного перевода на карту превышает 5000 гривен, то банк должен идентифицировать плательщика, который сделал вам перевод. При этом, если перевод сделан не с карты на карту, а через терминал, то идентифицировать плательщика невозможно.
Некоторые плательщики пытаются схитрить и не переводят свыше 5000 гривен, однако при этом делают несколько переводов подряд. Система финмониторинга, конечно, также отследит такую серию платежей и непременно заблокирует карту.
У каждого банка есть свои нюансы в системах финмониторинга. И то, что, например, проходит в ПриватБанке, не пройдет в Ощадбанке, и наоборот.
При этом есть платежи, на которые блокировка не распространяется. Финмониторинг не блокирует карту, если клиент осуществляет:
оплату коммунальных услуг, оплату налогов, штрафов и других сборов;
оплату кредита на сумму до 30 тысяч гривен;
переводы, которыми оплачиваются товары и услуги, если номер карты сопровождает перевод;
все наличные переводы в Украине в пределах 5000 грн;
снятие средств с личного счета.
Источник: Today.ua Школа выживания - Сегодня, 13:33 144
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