США подготовили 18 сценариев действий на случай вторжения России на Украину

«Я просто скажу, что мы с союзниками готовы быстро причинить острую боль, если Россия сделает какой-либо [агрессивный] шаг», — предупредила она.

Фото: © AP Photo / Jose Luis MaganaЗаместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что в Вашингтоне подготовили 18 сценариев действий на случай вторжения России на Украину. Об этом представитель Госдепа Соединенных Штатов рассказала в беседе с Financial Times, передает "Лента.ру".Собеседница издания подчеркнула, что не будет раскрывать детали 18 разработанных в США сценариев.При этом Нуланд не исключила, что санкции со стороны США и европейских партнеров, которые примут в случае нежелательных действий со стороны России, могут отличаться друг от друга.Замгоссекретаря США добавила, что Вашингтон все же надеется, что ему удастся добиться деэскалации напряжения вокруг Украины благодаря дипломатии в отношениях с Москвой. Она утверждает, что американская сторона настроена на продолжение переговоров, однако решение остается за российскими властями. Нуланд указала, что на данном этапе США и Россия просто «услышали друг друга». По ее словам, для достижения каких-либо соглашений сторонам необходимо больше времени.Ранее посольство России в США прокомментировало заявления Белого дома и Пентагона о якобы готовящемся российском вторжении на Украину и поиске предлога для этого. В дипмиссии отметили, что представители американской администрации детально описывают сценарии возможных провокаций и их даты, однако не приводят доказательств.