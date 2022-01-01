Начальника полиции Рубежного поймали на взятке
В Луганской области прокуроры и полицейские установили, что предприниматель в Рубежном дал взятку начальнику полиции.
Предприниматель предоставил неправомерную выгоду начальнику полиции, по утверждению прокуратуры Луганской области, за беспрепятственное осуществление незаконной торговой деятельности.
Пресс-служба прокуратуры сообщает о задержанном, но не уточняет, кто именно был задержан предприниматель или начальник полиции.
«В настоящее время правоохранительные органы сообщили задержанному о подозрении и направили в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей», — говорится в сообщении.
За указанное преступление фигуранту грозит лишение свободы от четырех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.
Вместе с тем, отмечается, что на рынке в Рубежном местный предприниматель осуществлял продажу водки и табачных изделий без лицензии и марок акцизного налога. В рамках профилактической работы в октябре 2021 года полицейские Луганщины составили на него протоколы об административных правонарушениях.
«Во избежание ответственности 61-летний мужчина обратился к начальнику полиции с взяткой и предложением ежемесячных «откатов» за продолжение незаконной деятельности», — говорится в сообщении.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следственным управлением Главного управления Нацполиции в Луганской области, оперативное сопровождение — Луганское управление Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины. Новости Региона - Сегодня, 15:15 2
Предприниматель предоставил неправомерную выгоду начальнику полиции, по утверждению прокуратуры Луганской области, за беспрепятственное осуществление незаконной торговой деятельности.
Пресс-служба прокуратуры сообщает о задержанном, но не уточняет, кто именно был задержан предприниматель или начальник полиции.
«В настоящее время правоохранительные органы сообщили задержанному о подозрении и направили в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей», — говорится в сообщении.
За указанное преступление фигуранту грозит лишение свободы от четырех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.
Вместе с тем, отмечается, что на рынке в Рубежном местный предприниматель осуществлял продажу водки и табачных изделий без лицензии и марок акцизного налога. В рамках профилактической работы в октябре 2021 года полицейские Луганщины составили на него протоколы об административных правонарушениях.
«Во избежание ответственности 61-летний мужчина обратился к начальнику полиции с взяткой и предложением ежемесячных «откатов» за продолжение незаконной деятельности», — говорится в сообщении.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следственным управлением Главного управления Нацполиции в Луганской области, оперативное сопровождение — Луганское управление Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины. Новости Региона - Сегодня, 15:15 2
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