Начальника полиции Рубежного поймали на взятке



«В настоящее время правоохранительные органы сообщили задержанному о подозрении и направили в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей», — говорится в сообщении.





«Во избежание ответственности 61-летний мужчина обратился к начальнику полиции с взяткой и предложением ежемесячных «откатов» за продолжение незаконной деятельности», — говорится в сообщении.

