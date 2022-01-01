Порошенко обвинил Зеленского в намерении стать диктатором

"Вы пытаетесь сделать то, что делает каждый человек, претендующий на то, чтобы стать диктатором. Превратить демократию в диктатуру. Вы хотите вернуть мажоритарную систему для того, чтобы за гречку и через "Дію" ("Действие", приложение - ред.) покупать голоса избирателей, потому что это ваш единственный шанс. Вы хотите устранить избирательную систему с открытыми списками. Вы хотите уничтожить демократию так же, как вы это делали на выборах 2021 года. Вы боитесь парламентских выборов, и поэтому вы хотите их перенести. Потому что после парламентских выборов у вас нет шансов взять президентские. И вы пытаетесь "видосиками" о Порошенко отвлечь внимание от ваших просчетов и критической ситуации, которая, благодаря вашей некомпетентности, сложилась в стране. Вы доведете страну до продовольственных карт", - написал политик в своем Facebook.

Фото: © РИА Новости / СтрингерБывший президент Украины Петр Порошенко перед своим возвращением на Украину обвинил действующего главу государства Владимира Зеленского в намерении стать диктатором, передает РИА Новости.Ранее пресс-служба Госбюро расследований сообщила, что Печерский районный суд Киева 17 января рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения бывшему президенту Украины Петру Порошенко по делу о государственной измене.Он напомнил, что власть ввела регулирование цен на основные продукты питания, "что приводит к исчезновению этих продуктов с полок магазинов".Порошенко также подтвердил, что вернется в Киев в понедельник. "Господин Зеленский, для вас плохая новость: 17 января в 09:10 рейсом из Варшавы я возвращаюсь в Украину. Конечно, не для того чтобы защищаться от вас, вы того не стоите. А для того, чтобы защищать Украину. Защищать Украину от российской агрессии. И сегодня здесь, в Брюсселе, все говорят, что эта угроза для всей Европы, а не только для Украины, возможно, самая большая за последние 30 лет. Единственное что – вы этого не понимаете. Защищать от некомпетентных и неукраинских властей. Власти бездельников и коррупционеров", - добавил экс-президент.Семнадцатого декабря 2021 года Порошенко, подозреваемый по делу о госизмене, покинул страну и отправился в дипломатическое турне, в ходе которого были запланированы визиты в Турцию и Польшу. Позже депутат пообещал вернуться на родину 17 января. Защита и сторонники Порошенко не раз заявляли, что заграничный визит экс-президента был заранее спланирован. Ранее пресс-служба офиса украинского генерального прокурора сообщила, что прокуратура попросит суд арестовать Порошенко по делу о госизмене с возможностью внесения залога примерно в 37 миллионов долларов. Партия экс-президента "Европейская солидарность" считает это политическими репрессиями. По данным ряда украинских СМИ, Печерский суд Киева разрешил задержать Порошенко, чтобы доставить его в суд и избрать меру пресечения.Порошенко впервые стал подозреваемым в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса. Ранее экс-президент заявлял, что против него возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них были закрыты. Порошенко имеет статус подозреваемого в деле о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки Украины. Ему по этому делу инкриминируется превышение власти. Порошенко фигурирует в делах о назначении судей, о перемещении картин через госграницу, об инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе, о передаче земельного участка. По этим делам у экс-президента статус свидетеля.