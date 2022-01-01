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В Киеве потребовали назвать противников вступления Украины в НАТО

Sergey Сегодня, 17:3033Новости
В Киеве потребовали назвать противников вступления Украины в НАТО

Фото: © РИА Новости / Стрингер
Некоторые участники НАТО против вступления Украины в альянс, и в Киеве должны знать эти страны, заявил в интервью Le Figaro глава офиса президента республики Андрей Ермак, передает РИА Новости.
"Украина уже сделала свой выбор, мы пойдем по пути Североатлантического альянса, мы заслуживаем вступить в организацию", — сказал чиновник.

Ермак отметил, что решение о принятии страны в военно-политический блок должно быть единогласным, и признал, что не знает, когда это произойдет.
"Мы ждем решения давно. Если какие-то страны против нашего вступления, мы имеем право это знать", — продолжил он.

Глава офиса президента пригрозил правительствам стран-участниц альянса "непростыми вопросами" от граждан и заявил, что членство Украины усилит организацию.

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