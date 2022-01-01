"Торги между США и Россией уже завершились, и нас просто передают России", — сказал он.

Фото: © РИА Новости / СтрингерБывший депутат Верховной рады Борислав Розенблат в эфире телеканала "Наш" заявил, что Вашингтон уже договорился с Москвой об уступках в Восточной Европе, передает РИА Новости.Как считает экс-парламентарий, никакого вооруженного конфликта в регионе не будет. По его мнению, американская пресса своими заявлениями о "войне" пытается выдавить инвесторов и посадить Украину на западные кредиты, чтобы напоследок убить ее экономику.В последнее время американские и европейские СМИ регулярно обвиняют Россию в подготовке "наступления" на Киев. В Кремле считают, что подобные обвинения нужны только как предлог для увеличения у российских границ сил Североатлантического альянса. В Москве неоднократно подчеркивали, что никому не угрожают и ни на кого не собираются нападать.