Стал известен график повышения пенсий в 2022 году



Однако массовый перерасчет пройдет лишь дважды. Первый коснется неработающих пенсионеров, второй — работающих. Остальные надбавки распространяются лишь на отдельные категории граждан.

Март

1 марта пройдет масштабная индексация пенсий неработающих пенсионеров. Сумма надбавки рассчитывается индивидуально. Сумма повышения привязана к минимальной зарплате и уровню инфляции. Пенсионерам не нужно будет обращаться в ПФ для подачи заявления, перерасчет пройдет автоматически. Также в марте добавят по 500 гривен пенсионерам старше 80 лет по 400 гривен людям в возрасте 75-80 лет.



Апрель

На 1 апреля запланирован перерасчет пенсий работающих пенсионеров. На сумму надбавки влияет страховой стаж и текущая зарплата пенсионера. Напомним, что работающим пенсионерам надбавки не положены. Их можно получить лишь после увольнения.

Июль

С 1 июля увеличиться минимальная и максимальная пенсия. Теперь пенсионеры будут получать не меньше 2027 гривен. Максимальная пенсия достигнет 20 270 гривен на месяц. Также вырастут надбавки, привязанные к прожиточному минимуму.

Октябрь

С 1 октября людям в возрасте 70-75 лет добавят по 300 гривен. Если у женщин и мужчин 30 и 35 лет стажа соответственно, их пенсия не может быть ниже 3000 гривен.

Декабрь

В первый день зимы 2022 года пройдет очередное повышение максимальной и минимальной пенсии.

Таким образом:

минимальная пенсия вырастет до 2093 гривен,

максимальная — 20 930 гривен.



Также неработающим пенсионерам в возрасте 60-70 лет и стажем 30 и 35 лет для женщин и мужчин соответственно пенсии повысят до 2500 гривен.

Как отмечают эксперты, повышения пенсионных выплат сложно назвать существенными. Фактически надбавки с трудом покроют инфляцию. Реально пенсионеры не станут богаче, а учитывая существенное подорожание продуктов первой необходимости, покупательная способность пожилых украинцев может снизиться.

Источник: GSMinfo Новости Украины - Сегодня, 15:45 322 В январе 2022 года пенсии украинцев выросли. Но это еще не все. На 2022 запланировано сразу пять этапов повышения пенсионных выплат.Однако массовый перерасчет пройдет лишь дважды. Первый коснется неработающих пенсионеров, второй — работающих. Остальные надбавки распространяются лишь на отдельные категории граждан.Март1 марта пройдет масштабная индексация пенсий неработающих пенсионеров. Сумма надбавки рассчитывается индивидуально. Сумма повышения привязана к минимальной зарплате и уровню инфляции. Пенсионерам не нужно будет обращаться в ПФ для подачи заявления, перерасчет пройдет автоматически. Также в марте добавят по 500 гривен пенсионерам старше 80 лет по 400 гривен людям в возрасте 75-80 лет.На 1 апреля запланирован перерасчет пенсий работающих пенсионеров. На сумму надбавки влияет страховой стаж и текущая зарплата пенсионера. Напомним, что работающим пенсионерам надбавки не положены. Их можно получить лишь после увольнения.ИюльС 1 июля увеличиться минимальная и максимальная пенсия. Теперь пенсионеры будут получать не меньше 2027 гривен. Максимальная пенсия достигнет 20 270 гривен на месяц. Также вырастут надбавки, привязанные к прожиточному минимуму.ОктябрьС 1 октября людям в возрасте 70-75 лет добавят по 300 гривен. Если у женщин и мужчин 30 и 35 лет стажа соответственно, их пенсия не может быть ниже 3000 гривен.ДекабрьВ первый день зимы 2022 года пройдет очередное повышение максимальной и минимальной пенсии.Таким образом:минимальная пенсия вырастет до 2093 гривен,максимальная — 20 930 гривен.Также неработающим пенсионерам в возрасте 60-70 лет и стажем 30 и 35 лет для женщин и мужчин соответственно пенсии повысят до 2500 гривен.Как отмечают эксперты, повышения пенсионных выплат сложно назвать существенными. Фактически надбавки с трудом покроют инфляцию. Реально пенсионеры не станут богаче, а учитывая существенное подорожание продуктов первой необходимости, покупательная способность пожилых украинцев может снизиться.Источник: GSMinfo Новости Украины - Сегодня, 15:45 322

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