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Экс-глава МИД Польши предложил В«наказать знаменитостейВ», которые поддерживают Путина

Sergey Сегодня, 19:000Новости
Экс-глава МИД Польши предложил В«наказать знаменитостейВ», которые поддерживают Путина
Фото: © Leon Neal/Pool Photo / Gettyimages.ru
Бывший глава МИД Польши, депутат Европарламента Витольд Ващиковский предложил вводить санкции против «знаменитостей, которые поддерживают» президента России Владимира Путина, передает RT.
«Возможно, нам нужно ввести больше санкций, чем в 2014 году. Мы должны наказать знаменитостей, которые поддерживают Путина: бизнесменов, спортсменов, художников или учёных, которые путешествуют и участвуют везде без каких-либо последствий», — сказал он в беседе с El Confidencial.

По мнению политика, «Россия желает восстановить могущество уровня СССР».
«Во времена холодной войны миром правили две страны. Мы не можем вернуться к этому недемократическому состоянию», — сказал Ващиковский.

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