Экс-глава МИД Польши предложил В«наказать знаменитостейВ», которые поддерживают Путина

«Возможно, нам нужно ввести больше санкций, чем в 2014 году. Мы должны наказать знаменитостей, которые поддерживают Путина: бизнесменов, спортсменов, художников или учёных, которые путешествуют и участвуют везде без каких-либо последствий», — сказал он в беседе с El Confidencial.

Фото: © Leon Neal/Pool Photo / Gettyimages.ruБывший глава МИД Польши, депутат Европарламента Витольд Ващиковский предложил вводить санкции против «знаменитостей, которые поддерживают» президента России Владимира Путина, передает RT.По мнению политика, «Россия желает восстановить могущество уровня СССР».«Во времена холодной войны миром правили две страны. Мы не можем вернуться к этому недемократическому состоянию», — сказал Ващиковский.