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В ходе массовых беспорядков в Казахстане пострадали 4578 человек

Sergey Вчера, 20:1550Новости
В ходе массовых беспорядков в Казахстане пострадали 4578 человек
Фото: © AP Photo/Sergei Grits
В Генпрокуратуре Казахстана сообщили, что в республике в ходе массовых беспорядков в начале января пострадали 4578 человек, передает RT.
«Установлены 4578 потерпевших, из них 4353 ранены, в том числе 3393 сотрудника силовых ведомств», — приводит РИА Новости слова начальника службы уголовного преследования генеральной прокуратуры страны Серика Шалабаева.

Также в Генпрокуратуре сообщили, что в ходе беспорядков в Казахстане погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.

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