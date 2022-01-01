Журналисты итальянского телеканала прибыли для съемок в ЛНР

"Сегодня с итальянскими журналистами мы посетили инфраструктуру пунктов пропуска "Луганск-Счастье" и "Станица Луганская. Иностранные журналисты увидели на пункте-пропуска "Луганск-Счастье" инфраструктуру, созданную нами в рамках выполнения минских договоренностей", - заявила Кобцева, комментируя приезд итальянской съемочной группы.

Фото: © РИА НовостиСъемочная группа итальянского общественного телеканала "Rai 1" в субботу прибыла для работы в Луганскую Народную Республику, заявила журналистам представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе контактной группы по Донбассу Ольга Кобцева, передает РИА Новости.Представитель ЛНР пояснила прибывшим в республику журналистам, что в республике на данный момент действует только один пешеходный пункт пропуска "Станица Луганская", так как работу автомобильных КПП "Луганск-Счастье" и "Первомайск-Золотое", которые полностью готовы к открытию, продолжает блокировать Киев."Собственно говоря, при работе с иностранными журналистами, мы рассчитываем донести реальную картину происходящего в Луганской Народной Республике до международной общественности", - дополнила Кобцева.Помимо пунктов пропуска итальянская съемочная группа посетила территорию разрушенной обстрелами украинских силовиков школы в Луганске.