Украина обвинила в кибератаках связанных со спецслужбами Белоруссии хакеров

Фото: © РИА Новости / СтрингерЗаместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергей Демедюк обвинил в кибератаках на украинские ведомства хакеров, связанных с разведывательными службами Белоруссии. Об этом он рассказал в интервью Reuters, передает "Лента.ру".Как уточнил Демедюк, за атакой стоят хакеры из группировки UNC1151, которая «занимается кибершпионажем и связана со спецслужбами Республики Беларусь». Он также выразил уверенность в том, что произошедшее было прикрытием для «более деструктивных действий, которые происходят вне поля общественного зрения».Хакерская атака на правительственные сайты Украины произошла в ночь с 13 на 14 января. Недоступны были сайты кабмина, министерств иностранных дел, образования, спорта, энергетики, аграрной политики, а также госслужбы по чрезвычайным ситуациям. На части из них появилось сообщение от хакеров, написанное на трех языках, и значки с перечеркнутыми гербом Украины, флагом и свиньей.Позже Служба связи Украины назвала эту хакерскую атаку «самой мощной за четыре года». Украинское Министерство культуры обвинило в произошедшем Россию.