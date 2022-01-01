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За год больше всего детей родилось в Луганске. На втором месте — Краснодон

bot Вчера, 17:4584Новости
За год больше всего детей родилось в Луганске. На втором месте — Краснодон
Отделы записей актов гражданского состояния (ЗАГС) в 2021 году зарегистрировали 5007 рождений детей. Об этом сообщили в Министерстве юстиции.

«В 2021 году отделами ЗАГС территориальных управлений юстиции Министерства юстиции ЛНР зарегистрировано 5 007 рождений детей», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что наибольшее количество новорожденных зарегистрировано в Луганске — 1 711, на втором месте Краснодон — 451, третьим по количеству зарегистрированных рождений стал Свердловск — 438.
Напомним, что в 2020 году в ЛНР было зарегистрировано 5 444 рождения детей.
Удобный город - Сегодня, 16:16 88

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