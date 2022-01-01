В Луганске заявили, что количество зарегистрированных браков в регионе увеличилось на 22%



«В ЛНР в 2021 году зарегистрировано 4 908 браков, что на 1 072 брака больше, чем в 2020 году», — говорится в сообщении.



В Луганске заявили, что отделы записей актов гражданского состояния (ЗАГС) в 2021 году зарегистрировали 4 908 браков. Об этом сообщили в Министерстве юстиции.Лидирующую позицию по количеству бракосочетаний традиционно занимает Луганск — 1766, на втором месте Алчевск — 459, на третьей позиции Свердловск — 419. Удобный город - Сегодня, 15:45 118