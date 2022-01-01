Новый штраф для водителей планируют ввести на Украине
Украинских водителей в период с 1 октября по 31 марта планируют штрафовать за то, что они ездят на автомобилях с летними шинами. Такой законопроект разработало МВД, и его скоро зарегистрируют в Верховной Раде.
Штраф предлагают не очень большой — 340 гривен. Но при повторном таком правонарушении он будет увеличиваться.
Согласно предложению полиции, в Правила дорожного движения должны внести новые пункты, которые определяют, как отличить зимнюю резину от летней и всесезонной.
В частности,
Шина зимняя — шина с маркировкой на боковине «M+S», «M.S», «M&S», «MS», «DP» и предназначенная для эксплуатации зимой.
Шина летняя — шина, не имеющая на боковине маркировок зимней и всесезонной шины и предназначенная для эксплуатации летом.
Всесезонная шина — шина, имеющая на боковине маркировку «All Seasons» и предназначенная для эксплуатации в любое время года.
Полиция считает, что это нововведение окажет положительное влияние на уровень безопасности дорожного движения в Украине, станет меньше ДТП, водители станут более ответственными.
Новости Украины - Сегодня, 17:17 110
Штраф предлагают не очень большой — 340 гривен. Но при повторном таком правонарушении он будет увеличиваться.
Согласно предложению полиции, в Правила дорожного движения должны внести новые пункты, которые определяют, как отличить зимнюю резину от летней и всесезонной.
В частности,
Шина зимняя — шина с маркировкой на боковине «M+S», «M.S», «M&S», «MS», «DP» и предназначенная для эксплуатации зимой.
Шина летняя — шина, не имеющая на боковине маркировок зимней и всесезонной шины и предназначенная для эксплуатации летом.
Всесезонная шина — шина, имеющая на боковине маркировку «All Seasons» и предназначенная для эксплуатации в любое время года.
Полиция считает, что это нововведение окажет положительное влияние на уровень безопасности дорожного движения в Украине, станет меньше ДТП, водители станут более ответственными.
Новости Украины - Сегодня, 17:17 110
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