Цены на сигареты выросли почти до 70 грн за пачку, — Госстат



Такие данные, в частности, приводит Госстат в своей публикации.

Так, в начале прошлого года средняя стоимость сигарет украинских марок с фильтром составляла 44,40 гривны. А уже к январю нынешнего года она поднялась до 51,07 гривны, то есть на 15%.



Сигареты с фильтром медиум-класса выросли в цене на 14%.

В январе прошлого года они продавались в среднем за 51,55 гривны,

а год спустя уже стоят 59,03.

В среднем 13% прибавили в цене и табачные изделия с фильтром премиум-класса.

Их стоимость выросла с 59,10 до 66,96 гривны.

Подорожали также и сигареты из наиболее дешевого сегмента — без фильтра. Год назад они стоили в январе 39,35 гривны за пачку, а теперь будут обходиться курильщикам по 45,38 гривны, то есть на 15% дороже.

Источник: Today.ua Новости Украины - Сегодня, 16:46 186 Курить в Украине стало весьма накладно. За прошедший год цены на сигареты выросли на 13-15%. Причем на некоторые марки сигарет с фильтром цена за одну пачку поднялась почти до 70 гривен.Такие данные, в частности, приводит Госстат в своей публикации.Так, в начале прошлого года средняя стоимость сигарет украинских марок с фильтром составляла 44,40 гривны. А уже к январю нынешнего года она поднялась до 51,07 гривны, то есть на 15%.Сигареты с фильтром медиум-класса выросли в цене на 14%.В январе прошлого года они продавались в среднем за 51,55 гривны,а год спустя уже стоят 59,03.В среднем 13% прибавили в цене и табачные изделия с фильтром премиум-класса.Их стоимость выросла с 59,10 до 66,96 гривны.Подорожали также и сигареты из наиболее дешевого сегмента — без фильтра. Год назад они стоили в январе 39,35 гривны за пачку, а теперь будут обходиться курильщикам по 45,38 гривны, то есть на 15% дороже.Источник: Today.ua Новости Украины - Сегодня, 16:46 186

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