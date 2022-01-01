В супермаркетах АТБ не будут продавать хлеб, яйца, гречку, сахар и масло. В чем причина
С полок торговой сети АТБ уже в ближайшее время могут исчезнуть продукты, составляющие основу ежедневного рациона большинства украинцев: масло, гречка, яйца, хлеб и сахар. Торговая сеть будет вынуждена временно прекратить их продажу до выяснения вопроса о формировании наценки на эти продукты.
Такую угрозу озвучил генеральный директор корпорации АТБ Борис Марков. По словам Маркова, ритейлеров к этому вынуждает решение Кабинета Министров об установлении максимальной 10%-ой торговой надбавки на розничные цены основных продуктов питания украинцев.
Марков считает, что это «новогоднее» решение правительства не имеет под собой никакого экономического обоснования. То есть, процент наценки был назначен чиновниками наугад без предварительного обсуждения с представителями торговых сетей.
«Установленная планка наценки не более 10% по документу не покрывает расходы операторов рынка на логистику, сезонное списание и другие операционные услуги. А значит, вполне может привести к приостановке реализации указанных продуктов питания до момента налаживания всех процессов и понимания порядка их ценообразования», — пишет Марков в своем Facebook.
Впрочем, и это не самое главное, считает топ-менеджер АТБ. Главное — что это решение правительства никак не устраняет проблему высоких цен на продукты. Ведь цены растут не из-за высоких розничных наценок (они какими были, такими и остаются), а из-за повышения себестоимости производства продуктов, связанного с катастрофическим ростом цен на энергоносители.
Именно в этой плоскости нужно решать проблему, убежден Борис Марков.
«К слову, многие производители уже заявляют о неэффективности данного постановления, которое не решает для них базовых проблем: затраты на энергоресурсы, сырье и т.д.», — пишет Марков.
Проблему высоких цен на продукт, конечно, нужно решать, убежден руководитель. Однако это нужно делать взвешенно и комплексно, предварительно огранизовав широкие консультации с участием власти, производителей и реализаторов.
В комментариях к публикации Маркова отметились многие неравнодушные граждане. Одни безоговорочно с ним согласны и говорят, что ничего иного не ждали от «власти дилетантов». Другие напоминают, что госрегулирование цен отменили сравнительно недавно. Поэтому ритейлеры лукавят, когда говорят, что им нужно время для перехода на новую систему ценообразования. А третьи убеждены, что украинской власти давно пора переходить на позиции экономического патриотизма, и принимать решения, исходя из таких позиций.
Такую угрозу озвучил генеральный директор корпорации АТБ Борис Марков. По словам Маркова, ритейлеров к этому вынуждает решение Кабинета Министров об установлении максимальной 10%-ой торговой надбавки на розничные цены основных продуктов питания украинцев.
Марков считает, что это «новогоднее» решение правительства не имеет под собой никакого экономического обоснования. То есть, процент наценки был назначен чиновниками наугад без предварительного обсуждения с представителями торговых сетей.
«Установленная планка наценки не более 10% по документу не покрывает расходы операторов рынка на логистику, сезонное списание и другие операционные услуги. А значит, вполне может привести к приостановке реализации указанных продуктов питания до момента налаживания всех процессов и понимания порядка их ценообразования», — пишет Марков в своем Facebook.
Впрочем, и это не самое главное, считает топ-менеджер АТБ. Главное — что это решение правительства никак не устраняет проблему высоких цен на продукты. Ведь цены растут не из-за высоких розничных наценок (они какими были, такими и остаются), а из-за повышения себестоимости производства продуктов, связанного с катастрофическим ростом цен на энергоносители.
Именно в этой плоскости нужно решать проблему, убежден Борис Марков.
«К слову, многие производители уже заявляют о неэффективности данного постановления, которое не решает для них базовых проблем: затраты на энергоресурсы, сырье и т.д.», — пишет Марков.
Проблему высоких цен на продукт, конечно, нужно решать, убежден руководитель. Однако это нужно делать взвешенно и комплексно, предварительно огранизовав широкие консультации с участием власти, производителей и реализаторов.
В комментариях к публикации Маркова отметились многие неравнодушные граждане. Одни безоговорочно с ним согласны и говорят, что ничего иного не ждали от «власти дилетантов». Другие напоминают, что госрегулирование цен отменили сравнительно недавно. Поэтому ритейлеры лукавят, когда говорят, что им нужно время для перехода на новую систему ценообразования. А третьи убеждены, что украинской власти давно пора переходить на позиции экономического патриотизма, и принимать решения, исходя из таких позиций.
Новости Украины - Сегодня, 18:00 13
«Что происходит? Стремительное заполнение сетевого рынка импортом! Он более дешевый! Скоро Укр производителя не останется! Через это проходили Прибалтика, Словакия, Венгрия!!! Есть только один путь: прямые выгодные для страны контракты на энергоносители! Патриотизм!!! Покупать Российский газ по 3200$ патриотично, а по 250$ нет! Пока политики не прекратят заниматься политиканством, мы обречены! Увы...», — пишет комментатор, представившийся производителем.
«Что происходит? Стремительное заполнение сетевого рынка импортом! Он более дешевый! Скоро Укр производителя не останется! Через это проходили Прибалтика, Словакия, Венгрия!!! Есть только один путь: прямые выгодные для страны контракты на энергоносители! Патриотизм!!! Покупать Российский газ по 3200$ патриотично, а по 250$ нет! Пока политики не прекратят заниматься политиканством, мы обречены! Увы...», — пишет комментатор, представившийся производителем.
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