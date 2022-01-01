В супермаркетах АТБ не будут продавать хлеб, яйца, гречку, сахар и масло. В чем причина



«Установленная планка наценки не более 10% по документу не покрывает расходы операторов рынка на логистику, сезонное списание и другие операционные услуги. А значит, вполне может привести к приостановке реализации указанных продуктов питания до момента налаживания всех процессов и понимания порядка их ценообразования», — пишет Марков в своем Facebook.





«К слову, многие производители уже заявляют о неэффективности данного постановления, которое не решает для них базовых проблем: затраты на энергоресурсы, сырье и т.д.», — пишет Марков.



«К слову, многие производители уже заявляют о неэффективности данного постановления, которое не решает для них базовых проблем: затраты на энергоресурсы, сырье и т.д.», — пишет Марков.



«Что происходит? Стремительное заполнение сетевого рынка импортом! Он более дешевый! Скоро Укр производителя не останется! Через это проходили Прибалтика, Словакия, Венгрия!!! Есть только один путь: прямые выгодные для страны контракты на энергоносители! Патриотизм!!! Покупать Российский газ по 3200$ патриотично, а по 250$ нет! Пока политики не прекратят заниматься политиканством, мы обречены! Увы...», — пишет комментатор, представившийся производителем.

