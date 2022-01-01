На Украине с 1 января изменились правила купли-продажи жилой недвижимости
Рынок недвижимости на Украине в 2022 году работает по новым правилам. В частности, изменилось налогообложение, цены на жилье и предпочтения покупателей.
Так, с 1 января общая ставка налога на недвижимость увеличилась на 25% (по сравнению с 2021 годом).
Согласно новым правилам, при продаже недвижимости:
налогоплательщик освобождается от НДФЛ, если это его первая сделка по купле-продаже в течение года,
в то же время в Пенсионный фонд и госпошлины покупатель и продавец обязаны уплатить по 1% от цены объекта, указанной в договоре купли-продажи.
Также продавец и покупатель уплачивают НДФЛ в размере 5% и по 1% в Пенсионный фонд и госпошлины со второго и всех последующих соглашений.
С доходов, облагаемых НДФЛ по ставке выше нулевой, взимается военный сбор в размере 1,5%.
Продажа коммерческой недвижимости, к которой относятся офисные помещения, паркоместа и апартаменты, облагается налогом по ставке 5% даже при первой продаже за год.
Продавец жилья освобождается от уплаты налога на прибыль в случае первой сделки за год. После второй продажи он платит 5% от прибыли, и 18% от прибыли, полученной от продажи третьего и последующих объектов жилой недвижимости в течение года. Облагается именно прибыль, то есть разница между полученной от покупателя суммой и суммой, израсходованной на приобретение жилья.
Среди нововведений, которые предлагают гражданам в 2022 году — дешевая ипотека на жилье. Правительство пообещало снизить процентную ставку до минимума. Расходы по кредиту на покупку квартиры или дома составят всего 5% годовых, когда программа будет принята Кабмином.
Источник: Today.ua Школа выживания - Сегодня, 18:00 3
Так, с 1 января общая ставка налога на недвижимость увеличилась на 25% (по сравнению с 2021 годом).
Согласно новым правилам, при продаже недвижимости:
налогоплательщик освобождается от НДФЛ, если это его первая сделка по купле-продаже в течение года,
в то же время в Пенсионный фонд и госпошлины покупатель и продавец обязаны уплатить по 1% от цены объекта, указанной в договоре купли-продажи.
Также продавец и покупатель уплачивают НДФЛ в размере 5% и по 1% в Пенсионный фонд и госпошлины со второго и всех последующих соглашений.
С доходов, облагаемых НДФЛ по ставке выше нулевой, взимается военный сбор в размере 1,5%.
Продажа коммерческой недвижимости, к которой относятся офисные помещения, паркоместа и апартаменты, облагается налогом по ставке 5% даже при первой продаже за год.
Продавец жилья освобождается от уплаты налога на прибыль в случае первой сделки за год. После второй продажи он платит 5% от прибыли, и 18% от прибыли, полученной от продажи третьего и последующих объектов жилой недвижимости в течение года. Облагается именно прибыль, то есть разница между полученной от покупателя суммой и суммой, израсходованной на приобретение жилья.
Среди нововведений, которые предлагают гражданам в 2022 году — дешевая ипотека на жилье. Правительство пообещало снизить процентную ставку до минимума. Расходы по кредиту на покупку квартиры или дома составят всего 5% годовых, когда программа будет принята Кабмином.
Источник: Today.ua Школа выживания - Сегодня, 18:00 3
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