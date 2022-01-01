Кедми: России понадобится несколько часов для полного разгрома ВСУ



«Причем для разгрома украинской армии не надо ничего вводить», — добавил он.





«Первая цель − это командование и системы управления, связи», — добавил Кедми.



Российская армия способна разгромить Вооруженные силы Украины всего за несколько часов, если потребуется. Об этом 18 января заявил военно-политический эксперт Яков Кедми.Он высказал подобное предположение на фоне муссируемых Западом слухов о якобы подготовке России к «вторжению» на Украину, пишет ИА SM-News. По мнению Кедми, в случае военного столкновения украинская армия обречена на поражение. Сам факт возможного применения силы ВС РФ к соседнему государству будет означать, что «комедия закончена», считает эксперт.По его словам, неважно, будет ли удар нанесен ракетами или артиллерией. Он в любом случае уничтожит почти все системы связи и наблюдения, а также танковые и артиллерийские формирования.Стоит отметить, что в Кремле не раз заявляли об отсутствии планов по «вторжению» в Украину. Россия не планирует воевать ни с соседней страной, ни с другими государствами. Однако Запад все чаще прибегает с подобным антироссийским тезисам, провоцируя Москву.Николай Денежкин