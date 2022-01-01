В Киеве допустили незаконный отбор российского газа, идущего транзитом через украинскую ГТС

В Киеве допустили незаконный отбор российского газа, идущего через газотранспортную систему Украины. Об этом заявила экс-исполняющая обязанности министра энергетики Ольга Буславец.По словам Буславец, "Нафтогаз" может пойти на воровство газа, идущего транзитом в Европу, в случае острого дефицита голубого топлива. А именно такая ситуация может сложится в этом году на Украине, считает она. На сегодняшний день в ПХГ осталось всего 6,6 млрд. кубометров газа для внутреннего потребления, а дефицит в первом квартале составляет порядка 2 млрд. кубов. Как подчеркнула заслуженный энергетик Украины, Киев не сможет обойтись без импорта газа.В то же время у "Нафтогаза" средств для закупки газа нет, а власти вряд ли найдут два - три миллиарда долларов для этого. При отсутствии средств на закупку и достаточных мощностей импорта газа из ЕС, у "Нафтогаза" останется три варианта решения этой ситуации. Первый и второй предусматривают отключение от газа промышленности и ТЭЦ, а третий - воровство недостающего объема газа из транзитного потока, идущего в Европу.Буславец подчеркнула, что третий вариант является недопустимым, но самым вероятным. Незаконный отбор будет замечен Россией, что приведет к остановке транзита через Украину, разрыву контракта на прокачку газа, а также другим последствиям, как экономического, так и политического характера.Ранее о необходимости воровства российского газа заявил экс-глава "Нафтогаза" Андрей Коболев, допустивший такую возможность при дефиците газа в ПХГ и отсутствии импорта из Евросоюза.Напомним, что Россия уже несколько месяцев отказывается увеличить транзит газа через Украину, прокачивая объем, предусмотренный контрактными обязательствами.источник