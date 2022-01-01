

«С 21:00 18 января до 21:00 19 января на территории региона будет облачно с прояснениями, ночью местами небольшой снег; ночью и утром местами туман, гололедные отложения; днем без существенных осадков, на дорогах гололедица. Ветер западный, северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 5-10, днем 2-7 градусов мороза», — прогнозируют синоптики.



Температура воздуха на Луганщине 19 сентября будет колебаться от 10 градусов ниже нуля ночью до 2 градусов мороза днем. Об этом сообщает Луганский Центр гидрометеорологии (ЦГМ).В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит минус 6-8 градусов, днем — 3-5 градусов мороза.В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается 7-9 градусов ниже нуля ночью и 5-7 градусов мороза днем.Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 5 до 7 градусов мороза ночью и от 3 до 5 градусов ниже нуля днем.По предварительному прогнозу, в ближайшие два дня ожидается морозная погода, преимущественно без осадков; в пятницу пройдут осадки, местами возможны порывы ветра до 15-20 м/с, температурный фон днем повысится до положительных значений.Погода в Луганске - Сегодня, 21:03 118