"Страна.ua": в офисе Зеленского пришли в шок от двуличия Байдена

"Но на Банковой (в офисе президента Украины. — Прим. ред.) крепнет убеждение, что вся истерика в западных СМИ о грядущем нападении России — это часть договорняка Штатов с Путиным. Таким образом американцы хотят заставить нас пойти на описанные выше шаги, чтоб выполнить условия каких-то своих больших договоренностей с Кремлем", — сказал собеседник агентства.

"Поэтому на Банковой все в большем ходу версия, что все эти публикации в западных СМИ имеют целью экономически добить Украину и заставить пойти на то, что требуют американцы. У Зеленского говорят, что они в шоке от такого цинизма и двуличия Байдена и его администрации", — заключил источник.

Фото: © РИА Новости / СтрингерВ офисе президента Украины Владимира Зеленского считают двуличной политику Белого дома по урегулированию конфликта в Донбассе, заявил "Стране.ua" источник в украинских дипломатических кругах, комментируя предстоящий визит в Киев госсекретаря Энтони Блинкена, передает РИА Новости.По его словам, Вашингтон пытается заставить Киев выполнить политическую часть Минских соглашений и пойти на некоторые уступки России во внутренней политике под предлогом деэскалации напряженности.Он добавил, что Зеленский не хочет выполнять американские требования, и экономическая ситуация позволяет ему не зависеть от позиции Запада. Но публикации о возможном военном конфликте привели к массовому выводу иностранных инвестиций из Украины, из-за чего финансовое положение быстро ухудшается.Кроме того, отметил дипломат, украинские власти не верят в возможность "агрессии" со стороны России и не хотят идти на уступки Москве.В последнее время киевские власти и Запад постоянно обвиняют Россию в том, что она якобы готовит вторжение на Украину. В Кремле отмечали, что подобные выпады используются как предлог, чтобы разместить у российских границ больше военной техники и сил НАТО. Москва не раз подчеркивала, что не вынашивает никаких агрессивных планов и никому не угрожает, а перемещение войск по российской территории не должно никого волновать.