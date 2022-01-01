Координатора от ОБСЕ потрясли обстрелы школы в ЛНР украинскими силовиками

"По поводу моего окончательного комментария по школе. То, что я увидела, безусловно, это ужасает. Страшно это видеть. Я не знала, что это происходит. Как я увидела, школа довольно большая и здесь много учится учеников, и их обучение, школьный процесс зависят от наличия школы здесь. Безусловно, не может быть такая цель для обстрелов, как школа. Это объект гражданской инфраструктуры", - заявила Реландер журналистам.

Фото: © AP Photo / Alexander ShulmanКоординатор от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе по Донбассу на минских переговорах Шарлотта Реландер во вторник во время пребывания на территории Луганской Народной Республики посетила школу в подконтрольном ЛНР поселке Золотое-5, которая регулярно обстреливается со стороны ВС Украины, передает РИА Новости.Ранее в понедельник Реландер прибыла в ЛНР, для того чтобы лично ознакомится с проблемами, которые обсуждают в гуманитарной подгруппе по Донбассу.В свою очередь представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе контактной группы Ольга Кобцева пояснила представителям СМИ, что данное учебное заведение постоянно попадает под снайперские обстрелы украинских силовиков."Конечно же, легче говорить и понимать, о чем ведут оппоненты диалог, когда ты все увидел своими глазами. Мы посетили школу в Золотом, которая регулярно попадает под снайперский обстрел. Надеемся, может, госпоже Реландер удастся поднять этот вопрос, обозначить эту проблему и, наконец-то, прекратятся обстрелы данной школы", - заявила Кобцева.