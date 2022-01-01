СМИ: США введут санкции против четырех "сепаратистов" на Украине

Фото: © РИА Новости / СтрингерСоединенные Штаты планируют ввести санкции против четырех "сепаратистов" на Украине, включая заморозку счетов, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на власти США, передает РИА Новости.По данным газеты, такие действия американской стороны являются дипломатическим давлением на Россию. Официально о санкциях будет объявлено в четверг.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.