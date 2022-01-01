Блинкен прибыл с визитом на Украину

Фото: © REUTERS / Alex Brandon/PoolГоссекретарь США Энтони Блинкен прибыл на Украину в рамках запланированного визита, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.Как сообщает агентство, в среду утром самолет с госсекретарем США на борту приземлился в Киеве.В ходе визита на Украину у Блинкена запланированы встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой МИД Дмитрием Кулебой. Согласно анонсу госдепартамента, глава американской дипломатии подтвердит "приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины".