Блинкен прибыл с визитом на Украину
Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл на Украину в рамках запланированного визита, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.
Как сообщает агентство, в среду утром самолет с госсекретарем США на борту приземлился в Киеве.
В ходе визита на Украину у Блинкена запланированы встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой МИД Дмитрием Кулебой. Согласно анонсу госдепартамента, глава американской дипломатии подтвердит "приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины".
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