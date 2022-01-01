Поклонская по личным причинам не поедет послом в Кабо-Верде
В МИД России подтвердили РИА Новости, что отъезд Натальи Поклонской послом в Кабо-Верде не состоится.
Ранее об этом она сообщила СМИ, добавив, что готова продолжать работу на любой должности, где будет полезна государству.
"У Натальи Поклонской изменились личные обстоятельства", — сказали агентству в дипведомстве.
Политик должна была прибыть на новое место работы до середины ноября прошлого года. По ее словам, заминка с отъездом была связана с процедурами трудоустройства. Она также отмечала, что не получала зарплату за дипломатическую службу.
Президент России Владимир Путин в середине октября назначил экс-депутата Госдумы Поклонскую послом в Кабо-Верде. Государство расположено на островах в нескольких сотнях километров от северо-западного побережья Африки.
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