Поклонская по личным причинам не поедет послом в Кабо-Верде

"У Натальи Поклонской изменились личные обстоятельства", — сказали агентству в дипведомстве.

Фото: © nv_poklonskaya/InstagramВ МИД России подтвердили РИА Новости, что отъезд Натальи Поклонской послом в Кабо-Верде не состоится.Ранее об этом она сообщила СМИ, добавив, что готова продолжать работу на любой должности, где будет полезна государству.Политик должна была прибыть на новое место работы до середины ноября прошлого года. По ее словам, заминка с отъездом была связана с процедурами трудоустройства. Она также отмечала, что не получала зарплату за дипломатическую службу.Президент России Владимир Путин в середине октября назначил экс-депутата Госдумы Поклонскую послом в Кабо-Верде. Государство расположено на островах в нескольких сотнях километров от северо-западного побережья Африки.