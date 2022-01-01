Полиция применила газ против сторонников Порошенко у здания суда в Киеве

Фото: © REUTERS / Valentyn OgirenkoКиевская полиция применила слезоточивый газ против сторонников экс-президента Украины Петра Порошенко, которые собрались у здания Печерского районного суда, передает корреспондент РИА Новости с места событий.В понедельник суд приступил к рассмотрению ходатайства прокуратуры, которая просит арестовать политика с возможностью внесения залога в размере около 35,7 миллионов долларов. У бывшего главы государства статус подозреваемого в государственной измене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса. Ему грозит 15 лет тюремного заключения.Ранее возле здания суда сторонники Порошенко попытались организовать места обогрева и печки, но полиция попросила убрать эти конструкции, из-за чего произошла толкотня, но в результате ситуацию удалось урегулировать.Однако позже столкновения возобновились, силовики установили кордон и пытались оттеснить митингующих. Также сотрудница телеканала "Прямой" заявила, что их оператор пострадал вовремя потасовки.По данным корреспондента РИА Новости, после применения полицией газа несколько человек ушли с митинга, чтобы промыть глаза. При этом у протестующих забрали бочки, в которых они хотели жечь костер.