В Кремле ответили на вопрос о приглашении Путина и Зеленского в Турцию
Фото: © РИА Новости / Алексей Никольский
В Кремле поддерживают усилия любых стран по урегулированию ситуации на Украине, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
Ранее официальный представитель Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын сказал, что турецкий лидер пригласил Владимира Путина и Владимира Зеленского в Турцию для переговоров.
Песков напомнил, что основные разногласия между Москвой и Киевом связаны с пробуксовкой процесса выполнения украинской стороной Минских соглашений.
"Если наши турецкие партнеры могут повлиять на украинцев и сподвигнуть их на выполнение ранее взятых договоренностей , это можно будет только приветствовать", — добавил он.
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