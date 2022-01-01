В Луганске назвали самые необычные имена, которые давали детям в 2021 году



«В 2021 году при государственной регистрации рождения в отделах ЗАГС территориальных управлений юстиции Министерства юстиции детям давали и распространенные, и редкие имена», — говорится в сообщении.



В Луганске рассказали какие имена новорожденных стали самыми популярными и необычными в 2021 году. Об этом пишет ЛИЦ.Самыми популярнымипри регистрации рождения мальчиков в ведомстве назвали имена:Владимир,Максим,Артем,Лев,Марк,при регистрации девочек:Кира,Дарья,Полина,Злата,Агата.Среди редко встречающихся женских имен можно выделить следующие:Элизавель,Стефания,Эмануэла,Царина,Доминика.В числе редких мужских имен, которые присваивались новорожденным мальчикам в прошлом году:Дионисий,Вильям,Демид,Добрыня,ВсеволодгнатКультура - Сегодня, 14:17 79