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В Луганске назвали самые необычные имена, которые давали детям в 2021 году

bot Сегодня, 15:300Новости
В Луганске назвали самые необычные имена, которые давали детям в 2021 году
В Луганске рассказали какие имена новорожденных стали самыми популярными и необычными в 2021 году. Об этом пишет ЛИЦ.

«В 2021 году при государственной регистрации рождения в отделах ЗАГС территориальных управлений юстиции Министерства юстиции детям давали и распространенные, и редкие имена», — говорится в сообщении.

Самыми популярными
при регистрации рождения мальчиков в ведомстве назвали имена:
Владимир,
Максим,
Артем,
Лев,
Марк,
при регистрации девочек:
Кира,
Дарья,
Полина,
Злата,
Агата.
Среди редко встречающихся женских имен можно выделить следующие:
Элизавель,
Стефания,
Эмануэла,
Царина,
Доминика.
В числе редких мужских имен, которые присваивались новорожденным мальчикам в прошлом году:
Дионисий,
Вильям,
Демид,
Добрыня,
Всеволодгнат
Культура - Сегодня, 14:17 79

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